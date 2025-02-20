Вашингтон не оставил Киеву вариантов в конфликте – Bloomberg

Нападки на Зеленского также могут быть попыткой Трампа усилить давление на Киев, чтобы он согласился на сделку по передаче США того, что может составить миллиарды будущей прибыли от прав на разработку полезных ископаемых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии