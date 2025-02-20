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Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , Трамп  НЕ ПРОСТИТ  такого  КИДАЛОВА  со стороны  НАЦИСТОВ  и  МЕЛКОБРИТАНИИ ...!!!!Британцы опередил...
  • _Remur _
    Не в той позиции стоит сейчас Киев, чтобы что-то требовать. Ой не в той... Стоящий "раком" не может требовать😂😂😂Киев требует возв...
  • Гарий Щерба
    Слишком  МНОГО ТРАГИЗМА  у автора а если  ВСЁ  РАЗЛОЖИТЬ  по  ПОЛОЧКАМ ,  то  на  ПРОВЕРКУ БУДЕТ НЕ ТАК ВСЁ  ОДНОЗНАЧ...Разделяй и властв...

Вашингтон не оставил Киеву вариантов в конфликте – Bloomberg

Вашингтон не оставил Киеву вариантов в конфликте – Bloomberg

Нападки на Зеленского также могут быть попыткой Трампа усилить давление на Киев, чтобы он согласился на сделку по передаче США того, что может составить миллиарды будущей прибыли от прав на разработку полезных ископаемых.

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