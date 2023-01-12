Reuters: Украина провела военные учения возле белорусской границы

Украинская армия провела военные учения возле границы с Белоруссией. Об этом сообщает Reuters. По агентства, Вооруженные силы Украины в ходе учений отрабатывали уличные бои, стрельбу из автоматов, управление бронемашинами и освобождение заложников.
Украинская армия провела военные учения возле границы с Белоруссией. Об этом сообщает Reuters. По агентства, Вооруженные силы Украины в ходе учений отрабатывали уличные бои, стрельбу из автоматов, управление бронемашинами и освобождение заложников.
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