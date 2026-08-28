Минниханов и Каримов посетили Центр разработки российской компонентой базы

Филиал ФГУП «НАМИ» – Центр разработки российской компонентной базы, который начинает свою работу в Казани на площадке технопарка «Идея» осмотрели сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.