RT: США решили воспользоваться проблемами с экспортом продуктов в Сербию

У соседних с Сербией стран возникли трудности с поставками продуктов на фоне конфликта на Украине. Эти проблемы сочли для себя преимуществом в США – об этом говорится в докладе Минсельхоза страны, передает RT со ссылкой на документ.
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