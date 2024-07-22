Маск призвал колонизировать Луну

Илон Маск / © Getty Images «Мы должны создать постоянно обитаемую базу на Луне», — написал Маск. Чуть ранее миллиардер заявил, что «Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!», таким образом Маск акцентирует внимание на том, что США следует не только помнить исторические заслуги своих астронавтов, но и двигаться вперед.