В Госдуме назвали слова Дуды о Крыме шоком для Киева

ТАСС/Сергей Мальгавко Президент Польши Анджей Дуда шокировал киевскую власть заявлением об исторической принадлежности Крыма, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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