Китай поддерживает безоговорочное прекращение огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН на специальной чрезвычайной сессии подавляющим большинством голосов приняла две резолюции, призывающие к прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников и поддержке деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).