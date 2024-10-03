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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

На PC и консолях вышел новый «мясной» шутер в стиле 90-х, который за день получи...

На PC и консолях вышел новый «мясной» шутер в стиле 90-х, который за день получил в Steam рейтинг 94%На PC и консолях состоялся релиз динамичного изометрического шутера KILL KNIGHT, который уже получил в Steam очень положительные отзывы от геймеров.

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