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FiNE NEWS

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Путин пригласил Жапарова на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин направил приглашение президенту Киргизии Садыру Жапарову принять участие в традиционном неформальном саммите лидеров СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге.

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