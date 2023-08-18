Дожили: на фоне слухов о таджикских ревизорах России власти начали первые шажки по зачистке страны от новых колонизаторов

СМ Сергей Медведев Полностью согласен с мнением автора этой статьи!Ни в коем случае нельзя повторить печальный опыт сербского автономного края Косово на территории России:последствия будут более чем ужасные!

С Соня Да они фронт завалят. Единственно на что они способны - это окопы копать, да и то халтурно!