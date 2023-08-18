Дожили: на фоне слухов о таджикских ревизорах России власти начали первые шажки по зачистке страны от новых колонизаторов
Дожили: на фоне слухов о таджикских ревизорах России власти начали первые шажки по зачистке страны от новых колонизаторов
История с неконтролируемым наводнением российских городов «иностранными специалистами» из Средней Азии начинает развиваться по сценарию, о необходимости которого давно говорят коренные жители и многие эксперты.
Комментарии
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Полностью согласен с мнением автора этой статьи!Ни в коем случае нельзя повторить печальный опыт сербского автономного края Косово на территории России:последствия будут более чем ужасные!
Да они фронт завалят. Единственно на что они способны - это окопы копать, да и то халтурно!
Не завалят, а на фронте не чичкаются с трусами - просто пристреливают на месте. А это действенная мера для других.
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