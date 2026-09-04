Петербуржцы смогут сообщать о нарушениях курьеров через чат-бот

В Санкт-Петербурге внедрили цифровой контроль за работой курьерских служб. Горожане смогут сообщать о нарушениях правил дорожного движения, а также случаях парковки в неположенных местах через специальный чат-бот.
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