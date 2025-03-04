Под Смоленском ведется расследование дела о мошенничестве с квартирой пенсионерки

Уголовное дело возбуждено в Гагарине по материалам прокурорской проверки. Гагаринская межрайонная прокуратура Смоленской области провела проверку по обращению местной жительницы о незаконном распоряжении недвижимым имуществом ее родственницы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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