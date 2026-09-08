Главное за ночь 8 сентября: украинские дроны вновь атакуют Россию

Режим тишины закончен, в аэропортах — задержки рейсов и план "Ковёр". Сразу после истечения согласованного для столичных регионов режима тишины, ночная и утренняя работа дежурных средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вновь вышла на первый план.
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