Главное за ночь 8 сентября: украинские дроны вновь атакуют Россию

Режим тишины закончен, в аэропортах — задержки рейсов и план "Ковёр". Сразу после истечения согласованного для столичных регионов режима тишины, ночная и утренняя работа дежурных средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вновь вышла на первый план.