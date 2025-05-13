Президент Бразилии назвал главного врага Запада. И это не Путин

Луис Инасиу Лула да Силва о Трампе, Путине и рушащемся миропорядке Джон Ли Андерсон (Jon Lee Anderson) Недавно президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял меня в своем кабинете в Бразилиа и рассказал о странном и неприятном сне.
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