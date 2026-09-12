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ИА Регнум

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Сгоревший российский танк Т-90М произвел 10 выстрелов и выехал с поля боя

Сгоревший российский танк Т-90М произвел 10 выстрелов и выехал с поля боя

Экипаж сгоревшего от удара БПЛА типа «Баба-яга» российского танка Т-90М «Прорыв» произвел 10 выстрелов и благополучно уехал с поля боя.

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