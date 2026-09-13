www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель 13 сентября заявила, что предстоящая зима станет для Украины самой тяжелой за все время конфликта и может привести к гуманитарной катастрофе.
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