www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель 13 сентября заявила, что предстоящая зима станет для Украины самой тяжелой за все время конфликта и может привести к гуманитарной катастрофе.