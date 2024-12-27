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Применение «Орешника» назвали мощным фактором сдерживания

Применение «Орешника» назвали мощным фактором сдерживания

Применение ВС России ракетного комплекса «Орешник» стало мощным фактором сдерживания. Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передаетРИА Новости.

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