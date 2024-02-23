Британский военный назвал провал испытаний ракеты Trident подрывом позиций страны

Неудачный запуск ракеты Trident II серьезно подорвал доверие к средствам ядерного сдерживания Великобритании, и теперь страна может показаться беззащитной, пишет 21 февраля на страница The Telegraph полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
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