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Британский военный назвал провал испытаний ракеты Trident подрывом позиций страны

Британский военный назвал провал испытаний ракеты Trident подрывом позиций страны

Неудачный запуск ракеты Trident II серьезно подорвал доверие к средствам ядерного сдерживания Великобритании, и теперь страна может показаться беззащитной, пишет 21 февраля на страница The Telegraph полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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