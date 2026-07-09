'Slow Hire, No Fire' Economy Continues As Jobless Claims Remain Near Record Lows The number of Americans filing for unemployment benefits for the first time fell to to 215k last week (versus 217k exp), remaining near multi-decade lows.
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