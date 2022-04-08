Эвра выложил фото с Бензема: «Лучшая «девятка» в мире»

Эвра выложил фото с Бензема: «Лучшая «девятка» в мире»

Патрис Эвра высоко отозвался об игре Карима Бензема. Французский футболист «Реала» сделал хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:1).

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