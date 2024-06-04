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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Верховный суд пояснил, можно ли водителю объехать яму по встречной полосе или нет, если движение по встречной полосе запрещено

Дороги в нашей стране не идеальны, особенно после зимы на них образовалось много различных ям и выбоин, поэтому чтобы не повредить автомобиль водители на некоторых участках вынуждены маневрировать, зачастую выезжать на полосу встречного движения.

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