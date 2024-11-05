Новый трейлер JRPG The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 посвящен истории первой игры Изд...

Новый трейлер JRPG The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 посвящен истории первой игрыИздатель NIS America вместе с разработчиком Falcom поделились новым трейлером предстоящей западной версии японской RPG The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2.
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