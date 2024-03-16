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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Доналд завершил карьеру в 32 года. Он попадал в Матч звезд каждый сезон

Ди-тэкл «Лос-Анджелес Рэмс» Аарон Доналд объявил о завершении профессиональной карьеры. За 10 сезонов в НФЛ Доналд трижды признавался лучшим защитником года, 8 раз был включен в первую символическую сборную сезона и 10 раз попадал в Матч звезд.

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