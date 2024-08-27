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Регионы России

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Силы ПВО Курской области уничтожили четыре ракеты ВСУ

Силы ПВО Курской области уничтожили четыре ракеты ВСУ

В Курской области территория была успешно защищена от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, силы системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре ракеты "Точка-У", которые пытались пронести через территорию региона.

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