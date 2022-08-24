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Дорожные хроники Забайкалья: пострадали шесть машин и пять человек

Дорожные хроники Забайкалья: пострадали шесть машин и пять человек

Региональное управление ГИБДД сообщает, что во вторник, в половине седьмого утра в Могойтуйском районе на 182-м километре трассы А-350 "Чита-Забайкальск" 21-летний водитель без прав на на Toyota Corolla вылетел с дороги, перевернувшись в кювет.

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