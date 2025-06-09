В Минсоцзащиты региона состоялось новое назначение

В министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края произошло новое назначение. Должность заместителя министра и руководителя управления демографии, семьи и детства заняла Татьяна Аркадьевна Сараева.
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