Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свидетельство глобальных перемен

Свидетельство глобальных перемен

На Западе признали, что победе Путина на выборах обрадовались во многих странах мира Владимир Малышев    Необычный комментарий на итоги выборов в России появился во вторник на сайте британской газеты Guardian, которую трудно заподозрить в симпатиях к России.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Но нет реакции британской власти на итоги выборов.И так всем известны результаты! Евросоюз готовит по итогам выбором декларацию.Сборище в апреле.
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19 час.
Елена Захарова
Да, действительно, чем больше стран заключат с нами прочные союзы, тем быстрее потеряет своё &quot;могущество&quot; США. А страны, близкие нам по &quot;духу&quot;, будут развиваться и ещё ближе будут к нам. Отношение этих стран к выборам В.В. Путина, даёт этому надежду на &quot;Мир во всём Мире&quot;.
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18 час.

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