Свидетельство глобальных перемен

Но нет реакции британской власти на итоги выборов.И так всем известны результаты! Евросоюз готовит по итогам выбором декларацию.Сборище в апреле.

Елена Захарова

Да, действительно, чем больше стран заключат с нами прочные союзы, тем быстрее потеряет своё "могущество" США. А страны, близкие нам по "духу", будут развиваться и ещё ближе будут к нам. Отношение этих стран к выборам В.В. Путина, даёт этому надежду на "Мир во всём Мире".