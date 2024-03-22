На Западе признали, что победе Путина на выборах обрадовались во многих странах мира Владимир Малышев Необычный комментарий на итоги выборов в России появился во вторник на сайте британской газеты Guardian, которую трудно заподозрить в симпатиях к России.
Свидетельство глобальных перемен
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Но нет реакции британской власти на итоги выборов.И так всем известны результаты! Евросоюз готовит по итогам выбором декларацию.Сборище в апреле.
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19 час.
Елена Захарова
Да, действительно, чем больше стран заключат с нами прочные союзы, тем быстрее потеряет своё "могущество" США. А страны, близкие нам по "духу", будут развиваться и ещё ближе будут к нам. Отношение этих стран к выборам В.В. Путина, даёт этому надежду на "Мир во всём Мире".
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18 час.
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