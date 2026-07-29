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Русский Днепропетровск

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Байки с фронтира между Диким Полем и Русью

Байки с фронтира между Диким Полем и Русью

Руслан Мандрыка 29 июля 2026 г.   Если спросите — откуда Эти сказки и легенды С ароматом разнотравья, Влажной свежестью дубравы … Докатилась война из Донбасса ….

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