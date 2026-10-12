Нападающий «Зенита» Глушенков пока не вышел на пик формы - Семшов

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков может прибавить по ходу сезона Альфа‑Банк РПЛ.
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