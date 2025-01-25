Трамп заявил, что может пересмотреть свое решение о выходе из ВОЗ

Соединенные Штаты ушли из ВОЗ, выплачивая при этом 500 миллионов долларов ежегодно.Президент США Дональд Трамп намекнул, что в будущем он может пересмотреть свое решение о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).