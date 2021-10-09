Мировое обозрение

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Российский ФБР заинтересовался делом ложно обвиненного Дэнни Бертона

Российский ФБР заинтересовался делом ложно обвиненного Дэнни Бертона

Американская судебная и правоохранительная система далека от идеальной: в тюрьмах часто оказываются невиновные люди, а полицейские постоянно незаслуженно калечат и убивают граждан, не совершавших тяжких преступлений.

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