Российский ФБР заинтересовался делом ложно обвиненного Дэнни Бертона

Американская судебная и правоохранительная система далека от идеальной: в тюрьмах часто оказываются невиновные люди, а полицейские постоянно незаслуженно калечат и убивают граждан, не совершавших тяжких преступлений.
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