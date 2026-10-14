Микроволновое оружие / © BAE Systems BAE Systems представила две технологии противовоздушной обороны, призванные помочь армии США отражать массированные атаки беспилотников, не полагаясь исключительно на обычные ракеты.
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