Челябинская область готова поставить точку в 75 избирательных кампаниях

В Челябинской области стартуют выборы губернатора и местных властей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 7 сентября, на Южном Урале стартует двухдневное голосование по выборам губернатора Челябинской области, муниципальных и местных собраний депутатов и представителей исполнительной власти на местах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии