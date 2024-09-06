Челябинская область готова поставить точку в 75 избирательных кампаниях

В Челябинской области стартуют выборы губернатора и местных властей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 7 сентября, на Южном Урале стартует двухдневное голосование по выборам губернатора Челябинской области, муниципальных и местных собраний депутатов и представителей исполнительной власти на местах.