С 1 января 2022 года кредитные истории россиян будут храниться на три года меньше

С 1 января 2022 года в России начнут действовать поправки, внесенные в закон «О кредитных историях». Кроме сокращения срока хранения кредитной истории, граждане получат право оспаривать ошибки в них напрямую в банке или микрофинансовой компании.
С 1 января 2022 года в России начнут действовать поправки, внесенные в закон «О кредитных историях». Кроме сокращения срока хранения кредитной истории, граждане получат право оспаривать ошибки в них напрямую в банке или микрофинансовой компании.
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