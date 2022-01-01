Нью Информ

1 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила Ликова
    Ещё  ничего  не  добились,  никаких  достижений,  а  корона  уже  дырку  в  головах  пробила!  Дебилы  бескультурные,...Губерниев признал...
  • Viktor Zaikin
    Путин доверил свой город Беглову и прогодал. Город превратился в Санкт-Бад.В канун Нового го...
  • igor igor
    Он никогда не прекращался.Это норма.Охранники парка Г...

С 1 января 2022 года кредитные истории россиян будут храниться на три года меньше

С 1 января 2022 года кредитные истории россиян будут храниться на три года меньше

С 1 января 2022 года в России начнут действовать поправки, внесенные в закон «О кредитных историях». Кроме сокращения срока хранения кредитной истории, граждане получат право оспаривать ошибки в них напрямую в банке или микрофинансовой компании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх