© МЧС Республики КрымНачальник пресс-службы республиканского главка МЧС России Дарья Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщила, что ситуация с паводком на южном берегу Крыма стабилизировалась.
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