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Выступающая против СВО Арбенина вместе с Галкиным*, Слепаковым* и Макаревичем* вступила в ряды «патриотов» Израиля

Выступающая против СВО Арбенина вместе с Галкиным*, Слепаковым* и Макаревичем* вступила в ряды «патриотов» Израиля

арбенина. фото @Kazan_podslushalОпальная в России Диана Арбенина вновь заговорила о политике. Бывшая солистка “Ночных снайперов” посвятила свою новую песню под названием «Бар-мицва» военному конфликту в Израиле.

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Комментарии
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СМ
Сергей Матвеенко
Арбениной тоже закрыть навсегда дорогу в Россию, пусть где-то за границей вякает.
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10 час.
БЦ
Будажап Цыбикдоржиев
Сколько можно терпеть этих предателей!? Лишить гражданства и выслать заграницу, делов то?
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6 час.
Г
Галина
А вот попадут эти &quot; арбенины&quot; в плен,и Путин будет глотку драть и делать всё возможное и невозможное,чтобы их освободили.Потому что никто из этих предателей России не отказывался от российского гражданства.Такие уродливые у нас законы.А потом констатируют с высоких трибун,что денег не хватает на индексацию работающим пенсионерам.
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1 час.

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