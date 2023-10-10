Выступающая против СВО Арбенина вместе с Галкиным*, Слепаковым* и Макаревичем* вступила в ряды «патриотов» Израиля

Г

Галина

А вот попадут эти " арбенины" в плен,и Путин будет глотку драть и делать всё возможное и невозможное,чтобы их освободили.Потому что никто из этих предателей России не отказывался от российского гражданства.Такие уродливые у нас законы.А потом констатируют с высоких трибун,что денег не хватает на индексацию работающим пенсионерам.