Выступающая против СВО Арбенина вместе с Галкиным*, Слепаковым* и Макаревичем* вступила в ряды «патриотов» Израиля

арбенина. фото @Kazan_podslushalОпальная в России Диана Арбенина вновь заговорила о политике. Бывшая солистка “Ночных снайперов” посвятила свою новую песню под названием «Бар-мицва» военному конфликту в Израиле.
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