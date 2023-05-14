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Бойцы ЧВК Вагнер спасли мирных граждан из заминированного ВСУ подвала в Бахмуте

Бойцы ЧВК Вагнер спасли мирных граждан из заминированного ВСУ подвала в Бахмуте

Армия киевского режима использует гражданское население для провокаций и защиты от обстрелов. Штурмовики ЧВК «Вагнер» эвакуировали еще одну группу мирных жителей Бахмута (Артемовска), заблокированных в подвале дома Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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