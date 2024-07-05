Учитесь Родину любить: Сенаторам и депутатам запретят без спросу ездить на Запад – законопроект уже внесли

Владимир Петросов

"Если мы примем это решение, оно будет ответственным очень, у нас точно будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка», — подчеркнул Володин." Что-то Володин слишком долго "созревал" до этой фразы. Но такое впечатление, что тему опять заболтают в стенах ГД ("Помнится, Путин хотел среди поправок в Конституцию вписать такие запреты, но «народные избранники» заартачились и объявили, что «народу это не нужно», так сказать. И не стали запрещать себе недвижку за границей…"). Вот и нам до сих пор ПОМНИТСЯ, что такая инициатива у президента была. И куда она делась? Пятая, а то и 6-я и 7-я колонны на лицо.