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СССР-Россия

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Учитесь Родину любить: Сенаторам и депутатам запретят без спросу ездить на Запад – законопроект уже внесли

Учитесь Родину любить: Сенаторам и депутатам запретят без спросу ездить на Запад – законопроект уже внесли

Нарусову больше не пустят в Европу! И в США тоже не пустят! И в Канаду с Британией! И не только Нарусову, но и всех сенаторов.

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Комментарии
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татьяна Быкова
Да это треп для народа, будут ездить за бугор и предавать Россию
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13 час.
Н
Николай
Почему-то меня не выпустили после увольнения, когда была возможность в межд. обстановке, а этим ............. , &quot;а мене пожалуййста&quot;!!!
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8 час.
Владимир Петросов
&quot;Если мы примем это решение, оно будет ответственным очень, у нас точно будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка», — подчеркнул Володин.&quot; Что-то Володин слишком долго &quot;созревал&quot; до этой фразы. Но такое впечатление, что тему опять заболтают в стенах ГД (&quot;Помнится, Путин хотел среди поправок в Конституцию вписать такие запреты, но «народные избранники» заартачились и объявили, что «народу это не нужно», так сказать. И не стали запрещать себе недвижку за границей…&quot;). Вот и нам до сих пор ПОМНИТСЯ, что такая инициатива у президента была. И куда она делась? Пятая, а то и 6-я и 7-я колонны на лицо.
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7 час.

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