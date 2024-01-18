Свитер зимой: три способа вписать его в любой образ

Миксуем разные фактуры и не боимся ярких цветов strick.yoga / соцсети Долгое время считалось, что свитер — далеко не самая стильная вещь в гардеробе, но, к счастью, сегодня об этом можно забыть и смело миксовать «луки» со свитером для любого мероприятия.