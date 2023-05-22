СМИ: подразделения ВС РФ в зоне спецоперации получат новые ПТУР «Кан» и «Аркан»

Специалистами тульского «Конструкторского бюро приборостроения» разработаны новые противотанковые управляемые ракеты линеек «Кан» и «Аркан» с улучшенными боевыми характеристиками для нужд подразделений российской армии в зоне СВО.
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