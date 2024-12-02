Стильный пуф с местом для хранения — незаменимая вещь в каждом доме. Такой предмет мебели станет прекрасным дополнением как спальни, так и гостиной и даже детской.
Превращаем пластиковый ящик в стильный пуф с функцией хранения
Комментарии
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Светлана Разные
Вы случайно не в курсе, почему мебель упорно продолжают делать из дерева, хотя вокруг так много прекрасных пластиковых ящиков? Вы сильно удивитесь, но пластик таких ящиков — хрупкий. Он и вес овощей, или что там держали, выдерживает недолго. И вся эта красота — красота пока ею не пользуются. Например, никто не садится на этот стильный пуф. Если начать им пользоваться как мебелью, вам может потребоваться помощь медиков в извлечении осколков пластмассы из того места, на котором сидят....
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10 час.
Татьяна Башмакова
Стильный пуф для хранения вещей, нужно было так написать!😊
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7 час.
Светлана Разные
Стильный ящик....
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5 час.
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