Превращаем пластиковый ящик в стильный пуф с функцией хранения

Светлана Разные

Вы случайно не в курсе, почему мебель упорно продолжают делать из дерева, хотя вокруг так много прекрасных пластиковых ящиков? Вы сильно удивитесь, но пластик таких ящиков — хрупкий. Он и вес овощей, или что там держали, выдерживает недолго. И вся эта красота — красота пока ею не пользуются. Например, никто не садится на этот стильный пуф. Если начать им пользоваться как мебелью, вам может потребоваться помощь медиков в извлечении осколков пластмассы из того места, на котором сидят....