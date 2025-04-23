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Французские военные потребовали раскрыть данные об участии страны в конфликте на Украине

Французские военные потребовали раскрыть данные об участии страны в конфликте на Украине

Французские военные потребовали раскрыть данные об участии Пятой республики в конфликте на Украине. Ассоциация отставных офицеров направила в парламент официальное письмо, его уже подписали около девяти тысяч человек.

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