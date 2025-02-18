В Белом доме раскритиковали бездействие Байдена по Украине

Предыдущая администрация США, которую возглавлял ушедший президент Джо Байден, не предпринимала никаких дипломатических усилий и не вела обсуждений с целью урегулирования украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
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