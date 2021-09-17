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За минувшие сутки в Казахстане выявили 3 081 новый случай

За минувшие сутки в Казахстане выявили 3 081 новый случай

За минувшие сутки в Казахстане выявили 3 081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. в городе Нур-Султан – 338, в городе Алматы – 651,в городе Шымкенте – 102, в Акмолинской области – 170, в Актюбинской области – 224, в Алматинской области – 252, в Атырауской области – 98, в ВКО – 114, в Жамбылской области – 71, в ЗКО – 103, в Карагандинской области – 392, в Костанайской области – 140, в Кызылординской области – 64, в Мангистауской области – 40, в Павлодарской области – 198, в СКО – 72,в Туркестанской области – 52.

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