Всеволод Беликов: Местная повестка больше не остается за кадром

Депутат Законодательного Собрания, председатель совета муниципальных образований Санкт-Петербурга – о форуме «Малая Родина - сила России» Важно, что форум проходит Второй год подряд, объединяя представителей местной власти.
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