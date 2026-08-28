Дегтярев встретился с руководством ФХР и КХЛ: «Хоккей – один из самых популярных и значимых видов спорта в России, им регулярно занимаются более 700 тысяч человек»

Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев встретился с руководителями ФХР и КХЛ. В совещании приняли участие заместитель министра спорта России Алексей Морозов, президент КХЛ Алексей Морозов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов, президент «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук, член Наблюдательного совета ЦСКА Сергей Федоров.
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