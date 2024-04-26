США поставили Украине ATACMS. Что они могут?

США тайно поставили Украине армейские тактические ракетные системы большой дальности MGM-14 (ATACMS), усилив военный потенциал Киева По словам представителя Совета национальной безопасности, армейские тактические ракетные комплексы MGM-14 были отправлены для секретной помощи оборонным усилиям Киева ….
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