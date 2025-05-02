Маршал Жуков о Берлинской операции

В ночь на 1 мая 1945 г. в расположение штаба 8-й гвардейской армии, вместе с другими армиями 1-го Белорусского фронта подавлявшей последнее сопротивление берлинского гарнизона, прибыл немецкий офицер-парламентёр с пакетом, адресованным советскому командованию.
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