Маршал Жуков о Берлинской операции

В ночь на 1 мая 1945 г. в расположение штаба 8-й гвардейской армии, вместе с другими армиями 1-го Белорусского фронта подавлявшей последнее сопротивление берлинского гарнизона, прибыл немецкий офицер-парламентёр с пакетом, адресованным советскому командованию.