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Бизнес журнал. Центр

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«Орловские тепловые магистрали» победили в номинации премии «Орловский бизнес»

«Орловские тепловые магистрали» победили в номинации премии «Орловский бизнес»

ООО «Орловские тепловые магистрали» – одна из крупнейших компаний в отрасли теплоснабжения Орла. Созданная в 2012 году компания занимается теплоснабжением и эксплуатацией котельных, обеспечивая подачу тепла в тысячи квартир орловцев.

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