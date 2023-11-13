15 фрагментов из переписок, в которых не обошлось без юмора и курьёзов

От обсуждения гениальных идей до описания не менее оригинального их воплощения, от странных умозаключений, вводящих в ступор, до весёлых фразочек, которые смешат собеседника - это и многое другое можно встретить в фрагментах из переписок.
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